Obișnuita aglomerație de pe DN1 dupa sarbatorile de iarna s-a lasat nu doar cu nervi, ci și cu pumni și picioare. Un adevarat scandal intre șoferi, filmat de alt șofer. In imaginile postate duminica pe internet se vede cum patru barbati se bat cu pumnii si cu picioarele, in mijlocul strazii, o femeie incercand sa ii desparta. Cel care a postat imaginile pe un grup de Facebook sustine ca filmarea a fost realizata duminica, in cartierul Poiana Tapului din statiunea Busteni. VIDEO Dupa aparitia imaginilor in spatiul public, Inspectoratul de Politie Judetean Prahova a anuntat ca nu au fost depuse…