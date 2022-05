Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT) s-a intalnit ieri, cu Vassilis Kikilias, Ministrul Turismului din Grecia, in prima zi de lucru in Romania a vizitei demnitarului elen. Delegația ANAT a fost condusa de catre Dumitru Luca, președinte, și Alin Burcea, prim vicepreședinte, potrivit…

- Fluidizarea traficului la frontiere și eliminarea totala a restricțiilor pentru romani sunt cerințele Asociației Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) catre ministrul Turismului din Grecia, Vassilis Kikilias.

- Eliminarea completa a restrictiilor pentru turistii romani si suplimentarea culoarelor de acces dar si a personalului din frontiere pentru fluidizarea traficului din punctele vamale au fost printre temele discutate de reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) cu…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) s-a intalnit miercuri, 4 mai 2022, cu Vassilis Kikilias, ministrul Turismului din Grecia, in prima zi de lucru in Romania a vizitei demnitarului elen. Delegatia ANAT a fost condusa de catre Dumitru Luca, presedinte, si Alin Burcea, prim-vicepresedinte.…

- Agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania vor putea primi o subventie printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere, a anuntat, ieri, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. Acesta a adaugat ca odata cu modificarea…

- Romania a avut in ultimii doi ani cea mai mare scadere a turismului de incoming din Uniunea Europeana, fiind aproape zero la nivelul anului 2020, a declarat joi presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. "In Romania sunt cam 2.200 de agentii licentiate, aproape 40-…

- Alfred Bulai, Prodecanul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), ne-a acordat un interviu in exclusivitate, in care ne explica de ce foarte mulți barbați romani vor sa fuga din țara de teama sa nu fie chemați la arme, de ce Ucraina e iubita acum de toata planeta și cum refugiații…

- Grecia ar vrea ca anul acesta sa primeasca turiști incepand cu 1 martie, mai devreme decat in oricare alt an. Astfel, se anunța o relaxare a restricțiilor anti-COVID. „Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori in sezonul estival mai devreme ca pana…