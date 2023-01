Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk le-a spus angajatilor ca nu ar trebui sa fie ”deranjati de nebunia de pe bursa”, dupa ce actiunile companiei au scazut cu aproape 70% in acest an din cauza nervozitatii legate de diminuarea cererii de vehicule electrice si de timpul alocat de Musk platformei…

Echipa lui Elon Musk a contactat investitorii pentru a obtine noi fonduri pentru platforma sa de socializare Twitter, aflata in dificultate, a spus unul dintre investitori, transmite Reuters, citat de news.ro.

Proprietarul miliardar al Twitter, Elon Musk, a declarat duminica ca Twitter va permite in curand organizatiilor sa identifice conturile de Twitter asociate cu acestea, in conditiile in care Musk continua sa gaseasca modalitati de a limita conturile false, transmite Reuters.

- Directorii pentru securitatea informatiilor, confidentialitate si conformitate ai Twitter parasesc compania, potrivit unui mesaj intern vazut de Reuters si a unui tweet, demisii care ar putea expune compania de social media la pericolul de a incalca regulile autoritatilor de reglementare, transmite…

Ministrul francez și purtatorul de cuvant al guvernului, Olivier Veran, a declarat duminica ca nu va plati taxa de 7,99 dolari pe luna catre Twitter pentru verificarea contului și ca are ingrijorari cu privire la ambițiile noului proprietar al platformei de socializare, Elon Musk, anunța Reuters,…

- Un inalt oficial ucrainean si-a exprimat scepticismul cu privire la preluarea Twitter de catre Elon Musk, ale carui relatii cu Kievul au fost precare de cand miliardarul a sugerat la inceputul lunii octombrie ca Ucraina ar trebui sa renunte la pamantul ocupat de rusi, pentru pace, transmite Reuters.…

General Motors Co (GM.N) a anuntat ca a intrerupt temporar publicitatea platita pe Twitter dupa ce Elon Musk a finalizat preluarea companiei de social media, conform Reuters.