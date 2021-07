Stiri pe aceeasi tema

- ”Noul director general al ARSVOM este domnul Ionut Voicu. Acesta este ofiter de cariera. A absolvit Faculatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza”, a transmis, luni, Ministerul Transporturilor. Sursa citata a precizat ca Voicu desfasoara activitati didactice si este sef de…

- Dosarul lui Petre Neacsa are legatura cu cel in care Daniel Manole, director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare se afla in arest la domiciliu. Daniel Manole este cercetat tot de DNA pentru constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, daca functionarul public…

- Un oficial al Ministerului Transporturilor, directorul Direcției Economice, Petre Neacșa, a fost reținut de procurorii DNA pentru luare de mita. Acesta este acuzat ca ar fi luat mita 460.000 lei de la un om de afaceri in cazul unei achiziții de nave pentru ARSVOM. Anchetatorii spun ca in perioada septembrie…

- Petre Neacsa, directorul Directiei economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost retinut, miercuri, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita, a informat DNA. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES,…

- Ministerul Transporturilor a transmis, miercuri seara, ca Daniel Manole va fi revocat din functia de director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare in cursul zilei de joi. Ministerul precizeaza ca acesta era in functie din 2020, iar navele la care fac referire procurorii au fost…

- Ministerul Transporturilor a transmis, miercuri seara, ca directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Daniel Manole, va fi revocat din functie, dupa retinerea de catre DNA , informeaza News.ro . Ministrul Catalin Drula a declarat ca la institutie era un control in derulare, dupa…

- Daniel Manole, directorul ARSVOM, retinut de procurorii DNA Constanta.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 29 iunie 2021, a inculpatilor:MANOLE DANIEL,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea recruteaza candidați, cu varsta cuprinsa intre 18 și 27 de ani, cu domiciliul sau reședința in județul Vrancea, pentru a participa la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri și Facultatea de Drept, din cadrul Academiei…