Vaccinul AstraZeneca/Oxford nu cauzeaza coagularea sangelui, a declarat luni Agentia de reglementare a vaccinurilor din Marea Britanie, relateaza dpa. Phil Bryan, director pentru siguranta vaccinurilor in cadrul Agentiei de reglementare a medicamentelor si produselor medicale din Marea Britanie, a declarat ca organizatia ''revizuieste indeaproape'' informatiile privind cheagurile de sange aparute la vaccinare in unele tari europene. El a adaugat insa ca dovezile disponibile ''nu sugereaza ca vaccinul este cauza''. ''Cheagurile de sange pot aparea in mod…