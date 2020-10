Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating Moody's a mentinut ratingul de tara pentru România, a anunțat Florin Cîțu, ministrul finanțelor, la începutul ședinței de Guvern de miercuri. Ministrul susține ca în raportul de evaluare se arata ca mentinerea ratingului de tara în viitor depinde foarte…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat discutii foarte dure cu agentiile de rating in perioada urmatoare si i-a propus liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa participe la aceste discutii si sa-si prezinte planurile pentru perioada urmatoare. "Este momentul sa facem diferenta intre oamenii politici…

- Ministrul Finanțelor da asigurari ca taxele nu vor crește nici in acest an, nici in anul urmator și spune ca are soluții de finanțare pentru 2020 Ministerul Finantelor nu are in vedere o majorare a taxelor nici in acest an si nici in anul urmator, pentru ca are deja solutii de finantare a cheltuielilor…

- Intrebat ce surse exista in buget pentru a sustine o majorare a pensiilor, Citu a afirmat ca "sursele sunt intotdeauna veniturile la buget". "Anul acesta, Guvernul a crescut punctul de pensie. 177 de lei este cea mai mare suma cu care a crescut punctul de pensie. Vom continua in aceeasi directie.…

- Guvernul nu va creste taxele, nu va modifica taxa unica si nu va reduce veniturile populatiei, deoarece nu pot fi introduse taxe noi in perioada actuala de criza economica, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa in judetul Gorj. "Ca…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca daca majorarea pensiilor cu 40% va intra in vigoare, acest lucru va insemna "falimente pe banda rulanta" și "romani care-și vor pierde casele luate pe credit", a informat economica.net."Daca legea criminala votata de PSD intra macar o secunda in vigoare,…

- Liderii europeni considera foarte bune masurile pe care Guvernul Romaniei le-a adoptat in aceasta perioada, atat pentru sanatatea populatiei, cat si pentru protejarea economiei, afirma ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. ‘UE si-a demonstrat solidaritatea in aceasta criza mondiala si se prefigureaza…

- ”Hotarare de Guvern privind modificarea HG 807/2014 este o schema de ajutor de stat pentru companii mari, investitii care vin de la zero in Romania, sau extinderea unor investitii actuale, o schema de ajutor de stat care a avut un impact major in economie si modificarile avute in vedere in aceasta HG…