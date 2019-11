Agentia de rating Fitch a publicat rezultatele pentru Romania: cum sta tara noastra

Stiri pe aceeasi tema

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila. Agenția arata ca se așteapta la o slabiciune graduala a finanțelor publice și la o creștere a deficitului…

- Rezultatele sondajului pentru ultimele 6 luni ale indicelui de percepție privind mediul de afaceri, realizat de doua ori pe an in randul membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC), nu aduc modificari semnificative fața cele din martie anul acesta. Increderea membrilor FIC in mediul legislativ…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este instituția publica din Romania promovata de compania Microsoft ca exemplu de succes in utilizarea Inteligenței Artificiale (AI), arata un comunicat al AFIR, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project…

- Romanii pierd anual zeci de mii de euro anulandu-și biletele de avion. Vola.ro lanseaza asigurarea de calatorie prin care turiștii iși pot recupera banii Agenția de turism online Vola.ro lanseaza in premiera in Romania o asigurare de calatorie prin care turiștii iși pot recupera contravaloarea biletului…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a obținut rating-ul corporativ de emitent BBB (Investment Grade), cu perspectiva stabila, din partea agenției de rating Fitch Ratings. Rating-ul BBB reflecta profilul financiar solid al Grupului Electrica, stabilitatea…

- S-au stabilit primele patru meciuri din optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin care are loc in Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa incheierea partidelor din Grupa A si C. Franta, care a castigat Grupa A, va infrunta Finlanda (21 septembrie), Italia va juca…

- Renumitul actor Alexandru Arșinel este inca marcat de pierderea celei care a fost Stela Popescu, buna lui prietena și partenera de scena timp de decenii. Alexandru Arșinel a marturisit, la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, ca dupa dispariția Stelei Popescu a fost și este inca o perioada grea…

- “Peste 1700 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR, in prima jumatate a anului 2019, prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto Roman a verificat, in prima jumatate a anului 2019, din punct de vedere tehnic in trafic, 33.508 vehicule, in toata țara. In urma controalelor…