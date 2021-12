Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala autorizata la plata pentru sprijinul cuplat in sectorul zootehnic (SCZ) se ridica la 156,9 milioane de euro, conform prevederilor Hotararii de Guvern nr.1247/2021 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat in sectorul zootehnic si pentru stabilirea cuantumului acestora…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca au fost stabilite cuantumurile aferente Sprijinului cuplat in sectorul zootehnic (SCZ) pentru anul de cerere 2021, urmand sa fie demarat procesul de autorizare la plata a acestor scheme. ...

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, plafonul de 114.156.810 euro (564.790.817,475 lei), care se acorda crescatorilor de animale pentru anul de cerere 2021, pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic. ”In sedinta Guvernului din data de 10 decembrie 2021 a fost adoptata Hotararea…

- ”In sedinta Guvernului din data de 10 decembrie 2021 a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2021. Prin prezentul act normativ s-a aprobat plafonul de 114.156.810…

- Economie APIA Teleorman / 93,24% din totalul fermierilor eligibili au fost autorizați la plata noiembrie 8, 2021 10:27 APIA Teleorman a autorizat la plata 13.256 fermieri, din totalul de 14.217 eligibili pentru plata avansului in cadrul Campaniei 2021, ceea ce inseamna un procent de 93,24%, iar suma…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat joi ca a autorizat la plata ajutorul de minimis aferent programului de sustinere a productiei de plante aromatice pentru anul 2021, suma totala autorizata la plata fiind de 1.012.502 lei, informeaza News.ro . „Agentia de Plati si Interventie…

- Azi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 202, un numar de 39.623 fermieri, cu o suma totala de 160.995.060,92 euro. La APIA Centrul Judetean Maramures au fost autorizati in prima zi din cadrul Campaniei de…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a efectuat plațile catre beneficiarii Programului National Apicol (PNA) pentru anul 2021. Prin Hotararea de Guvern nr.339/2020 privind aprobarea PNA pentru perioada 2020-2022, s-a stabilit ca valoarea sprijinului financiar alocat…