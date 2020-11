Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a sute de americani care au murit la New York de Covid-19 au fost depozitate in camioane frigorifice și camere de hotel, in așteptarea inmormantarii, scrie ilmessaggero . Zilele acestea fac ocolul internetului imagini cu cadavrele unor oameni care au murit in New York in timpul varfului pandemiei…

- Aveau aparatul, dar le lipseau ”cateva piese”! Acesta este motivul pentru care doi pacienti COVID, in stare grava, din Sibiu au fost transferați la o clinica din Germania. Transportul a fost platit din buzunarul bolnavilor.

- Primaria Timișoara e pregatita sa puna la dispoziția sistemului medical local o serie de microbuze de la Societatea de Transport Public Local, pentru transferul pacienților infectați cu Covid 19, pentru ca ambulanțele nu mai fac fața numarului mare de persoane care au nevoie de transfer. „Suntem intr-o…

Pana astazi, 20 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 186.254 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus... Alte 3.400 de noi cazuri de Covid, dintre care 147 in Timis, la 29.400 de teste. 65 de morti si 768 de oameni in stare grava

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei în Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune…

- Pragul de 1 milion de morți de Covid-19, la nivel mondial, a fost depasit. Care este tara cu cei mai multi decedati. Un milion de oameni au murit din cauza Covid-19 pe intreg Globul, potrivit cifrelor furnizate de Worldometers. Mai mult de jumatate dintre decese s-au inregistrat in doar patru țari:…

- Mexicul a depasit vineri pragul de 70.000 de morti din cauza Covid-19, un bilant superior celor mai pesimiste predictii ale autoritatilor sanitare in timpul pandemiei, scrie AFP, potrivit news.ro.In ultimele 24 de ore, 534 de persoane au murit de Covid-19, totalul fiind de 70.183 de decese,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru duminica, 30 august 2020, ca au fost inregistrate 952 cazuri noi cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total al persoanelor infectate cu SARS CoV-2 in Romania ajungand la 86.785 de cazuri. De ieri și pana astazi, 39 de pacienți infectați au murit.…