”Victorie pe 22 decembrie in dosarul 222/2/2019. 29058 de hectare de paduri de la Baile Herculane au fost salvate in instanta. Agent Green a castigat astazi la Curtea de Apel Bucuresti procesul pe fond impotriva Ministerului Mediului, Romsilva si Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului”, anunta, vineri, Agent Green, intr-o postare pe Facebook. Organizatia explica faptul ca, anterior acestul proces, Agent Green a dat in judecata aceleasi parate pentru a obtine suspendarea taierilor avand certitudinea ca acestea sunt ilegale. ”Procesul pe suspendare a fost pierdut, dar iata ca cel pe fond a…