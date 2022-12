Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare dorește sa anunțe ca programul sau cu publicul vizitator in perioada sarbatorilor de iarna este unul special: – Inchis in zilele de 24, 25 și 26 decembrie; – Inchis in zilele de 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie. Reprezentantii muzeului ureaza vizitatorilor, susținatorilor…

- SC VITAL SA aduce la cunostinta utilizatorilor sai modificarea programului de lucru la casierii și departamentele din cadrul societații , dupa cum urmeaza: Vineri, 23 decembrie 2022 – casieriile pana la ora 14.00; Luni, 26 decembrie 2022, inchis; Vineri, 30 decembrie 2022 – casieriile pana la ora 14.00;…

- Ca in fiecare an, marile magazine din Romania iși vor modifica programul de funcționare cu ocazia sarbatorilor de iarna. Astfel, majoritatea supermarketurilor vor fi inchise pe 25 decembrie 2022. Carrefour 24 Decembrie: 08:00- 19:00 25 Decembrie: Inchis 26- 27 Decembrie: 08:00- 22:00 28- 30 Decembrie:…

- PROFI a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. In perioada 19-23 decembrie 2022, clientii isi pot face cumparaturile la Profi ca de obicei, dupa programul de functionare din timpul saptamanii, de la 06.00 sau 07.00 pana la orele 22.00, 23.00 sau 23.59,…

- PENNY a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. In perioada 19-23 decembrie 2022, magazinele Penny au programul de functionare prelungit cu o ora. Astfel, poti sa iti faci cumparaturile pana la ora 22.00, fata de ora 21.00 in mod normal. • Programul magazinelor…

- Farmacia Medimfarm de pe Bulevardul Carol I (din Pasajul de la Ceas) este singura farmacie din Campina care funcționeaza non-stop, fiind deschisa inclusiv de Craciun și Anul Nou. Celelalte farmacii au program semi-permanent, adica sunt deschise doar in timpul zilei, unele dintre ele funcționand in aceasta…

- Turiștii care aleg sa petreaca Craciunul in Stațiunea Turistica Borșa sunt așteptați la o plimbare cu Telegondola. Programul pentru perioada 23-26 decembrie mai jos Agenda de Craciun. Programul autobuzelor si troleibuzelor in perioada Sarbatorilor de iarna Source

- Programul autobuzelor si troleibuzelor Urbis va suferi unele modificari in perioada Sarbatorilor de iarna. 24.12.2022 – Programul unei zile de sambata. Ultimele autobuze si troleibuze vor pleca de la dispecerate la ora 20:00. 25.12.2022 – PROGRAM SPECIAL 26.12.2022 – Programul unei zile de duminica.…