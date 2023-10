Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda și Africa de Sud se dueleaza in aceasta seara, de la ora 22:00, in finala Cupei Mondiale de Rugby, din Franța. Meciul care se va juca pe Stade de France, din Paris, va fi live pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. ...

- Anglia s-a impus la limita in fața Argentinei, scor 26-23, și a obținut medalia de bronz de la Cupa Mondiala de Rugby, din Franța. Vineri seara, pe Stade de France din Paris, Argentina și Anglia s-au infruntat in finala mica a Cupei Mondiale de Rugby, din Franța. „Pumele” fusesera invinse clar in…

- Africii de Sud s-a calificat in finala Cupei Mondiale de rugby din Franta, dupa ce a invins dramatic Anglia, cu scorul de 16-15, sambata seara, pe Stade de France din Saint-Denis. Englezii nu au reusit sa isi ia revansa in fata selectionatei Springboks dupa finala din 2019, pierduta cu 12-32. Handre…

- Africa de Sud a invins dramatic Anglia, scor 16-15, și s-a calificat in finala Cupei Mondiale de rugby. La final, un jucator al Springboks a fost acuzat de rasism de un britanic. Noua Zeelanda - Africa de Sud, finala Cupei Mondiale de rugby, este programata sambata, 28 octombrie, de la ora 22:00. Meciul…

- Vineri, 29 septembrie, la Lyon, in grupa A de la Cupa Mondiala de rugby din Franta a avut loc partida Noua Zeelanda – Italia, rezultat 96-17. Grupa A este condusa de Franța (cu 13 puncte), urmata de Noua Zeelanda (cu 10 puncte), Italia (10 puncte), Uruguay (cu 5 puncte) și Namibia (zero puncte). Sambata,…

- Noua Zeelanda a invins Namibia, scor 71-3, vineri, in grupa A de la Cupa Mondiala de rugby. All Blacks au marcat 11 eseuri.Insa, neo-zeelandezii nu au reusit sa-i depaseasca pe irlandezi, care au marcat 11 eseuri in victoria cu Romania, scor 82-8. In primul meci, All Blacks a pierdut cu Franta,…

- Franța a reușit sa o invinga pe Noua Zeelanda, scor 27-13, in cadrul primei etape a Cupei Mondiale de rugby. Chiar daca Noua Zeelanda a inceput mult mai bine partida și a marcat un eseu in primul minut, ”Cocoșii Galici” au fost echipa mai buna și au obținut cele patru puncte. In urmatoarea etapa din…

- Reprezentiva gazda, Franta, a invins, vineri seara, scor 27-13, Noua Zeelanda, in primul meci de la Cupa Mondiala de rugby 2023, scrie news.ro.Potrivit L’Equipe, neo-zelandezul Mark Telea a reusit un eseu dupa un minut si 32 de secunde de la start, cel mai rapid la un meci de deschidere de la Cupa…