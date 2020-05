Stiri pe aceeasi tema

- Marin are 45 de ani și o boala psihica evidenta, dar necertificata medical. Asta pentru ca barbatul e singur și Post-ul Dramele neștiute ale pandemiei – oamenii ca Marin risca sa moara de foame apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 1.963 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.247 in Italia, 560 in Spania,…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a fost invitata la o discuție video alaturi de Mats Wilander, in cadrul Podcastului „Legendele Tenisului”, gazduit de fostul mare jucator de tenis, alaturi de Boris Becker și Tomy Haas. Jucatoarea noastra le-a vorbit foștilor tenismeni despre situația din Romania, despre…

- Pana in prezent, 73 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 52 in Italia, 6 in Germania, 4 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 3 in Franța și cate unul in Tunisia, Irlanda, Marea Britanie și Luxemburg. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus)…

- Numarul de noi infectari a scazut in Italia pentru a patra zi consecutiv – singurul semn de optimism in țara cea mai lovita de pandemia mondiala Covid-19. Agenția de Protecție Civila a anunțat miercuri ca bilanțul deceselor a depașit miercuri pragul de 7.500. Peste 57.000 sunt infectați. Numarul…

- Grupul de comunicare strategica a anunțat, sambata, ca șapte romani au murit ca urmare a infecției cu noul coronavirus: șase in Italia și unul in Franța. Potrivit Grupului de comunicare strategica...