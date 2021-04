Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, persoanele juridice pot transmite dosare de acceptare la Administratia Fondului pentru Mediu in vederea accesarii celor doua programe.Suma alocata in cadrul sesiunii de finantare din 2021 pentru Programul Rabla Clasic este de 440 milioane lei, iar in cadrul Programului Rabla Plus, bugetul…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a publicat recent listele unitatilor alimentare in care pot fi utilizate carduri pentru mese calde prevazute prin proiectul „Sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe…

- In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, in temeiul art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2008…

- Persoanele care vor sa se vaccineze impotriva Covid-19, dar nu se incadreaza in cea de-a doua etapa pentru programari se vor putea inscrie pe liste de asteptare incepand cu mijlocul lunii martie, conform anuntului autoritatilor. Inscrierea pe aceste liste se va face tot pe platforma nationala vaccinare-covid.gov.ro,…

- Persoanele fizice pot investi in titluri de stat Tezaur si Fidelis pe parcursul lunii martie, dobanzile fiind stabilite intre 2,85% si 3,25% pentru emisiunile in lei, respectiv 1,55% pentru cele in euro. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, remis vineri AGERPRES, in perioada…

- Curtea de Apel București a respins apelul Chemgas Holding Corporation, compania care opereaza combinatul chimic Slobozia, și a confirmat falimentul societații controlate indirect de magnatul Ioan Niculae, potrivit deciziei instanței . Lucruri NESPUSE despre BUGET. Cre au fost prioritațile partidelor…

- Jumatate din unitațile administrativ-teritoriale din județul Bacau au solicitat fonduri de la Administrația Fondului de Mediu pentru a realiza sistemul de iluminat public modern, economic in localitațile lor. Este vorba despre proiecte care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Producatorii primului vaccin impotriva noului coronavirus autorizat au prezentat grafic procesul celor 28 de zile pana cand persoana vaccinata dobandește imunitate maxima. ”Persoanele care au primit prima doza de vaccin COVID trebuie sa se comporte ca și cum nu ar fi facut nimic”, este sfatul repetat…