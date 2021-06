Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat marti eliberarea orasului Susa de sub control armean, in timpul unei vizite in Nagorno-Karabah, scena luptelor anul trecut dintre Azerbaidjan si Armenia, relateaza dpa. Azerbaidjanul a obtinut importante castiguri teritoriale inainte ca presedintele rus Vladimir Putin sa negocieze un armistitiu pentru incetarea focului in regiune. Cu toate acestea, succesul obtinut de Azerbaidjan s-a datorat in mare parte sprijinului militar turc, adesea sub forma unor drone. Aflat in vizita in regiune alaturi de presedintele azer Ilham Aliev, seful statului turc…