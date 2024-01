Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit raportului intocmit de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, in urma exploziei de la Crevedia, 30% dintre stațiile GPL nu erau conforme. De exemplu, in București, din 251 de unitați, peste 100 au fost inchise, pentru ca prezentau…

- Stelian Bujduveanu, viceprimar al Capitalei, lanseaza o propunere inedita prin intermediul unui proiect de hotarare. Conform acestuia, incepand din primavara anului viitor, aprovizionarea spațiilor comerciale din București s-ar putea realiza numai in intervalul orar 22:00 și 06:00. Proiectul se afla…

- Probleme pentru 100 de romani, care n-au mai putut ajunge, vineri seara, la Bucuresti. Oamenii au ramas blocati pe aeroportul din Munchen, din cauza ninosirilor abundente. Pasagerii au ajuns vineri seara pe aeroport, cu o intarziere de doua ore, iar dupa aterizare au mai fost ținuți in avion inca trei…

- Profesorul Ștefan Țifui a fost una dintre personalitațile remarcabile ale matematicii nemțene si nu numai. In cariera sa, el a publicat carti si culegeri de matematica, a organizat numeroase concursuri și a colaborat cu elevi și profesori din toata țara. Demna de remarcat este colaborarea sa la „Gazeta…

- Video | Premierul Ciolacu se ia de gat cu toata lumea pentru a-și impune proiectele: Nu am probleme, nu sunt martir. Sunt corect, nu se mai poateMarcel Ciolacu, premierul Romaniei, a spus, marți seara, la Romania TV, ca se va lupta cu toata lumea pentru a face ceea ce și-a propus, chiar daca mulți…

- Restaurantul McDonald’s de la Gara de Nord din București a fost inchis temporar joi, 19 octombrie, de inspectorii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), dupa un control care a scos la iveala mai multe nereguli, anunța instituția, intr-un comunicat.Inspectorii au mers in…

- Inchirierea auto este un serviciu din ce in ce mai popular, preferat de foarte multa lume. Din ce in ce mai multe persoane fizice, dar și juridice, apeleaza la acest tip de serviciu pentru a beneficia de mijloace de deplasare abordabile. Ori, daca serviciul de inchirieri auto in București este din ce…

- Vlad Pascu, șoferul de 19 ani care, drogat fiind, a ucis doi studenți in localitatea 2 Mai, a inceput sa consume droguri de risc, apoi droguri de mare risc inca de la 13 ani „pe fondul unor probleme emoționale” din familie, precizeaza DIICOT, intr-un comunicat in care anunța oficial ca tanarul a fost…