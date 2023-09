AFIR a intrat pe… fir. Cere Primăriei Pielești 5 milioane de lei, banii dați pe rețeaua de canalizare Jurnalistul Alex Nedea a anunțat, astazi, ca investigațiea Recorder facuta in comuna doljeana Pielești a avut rezultate. AFIR ar fi somat Primaria Pielești sa returneze intreaga suna investita in rețeaua de canalizare, care este nefuncționala. Este vorba de peste 5 milioane de lei. In primavara acestui an , o investigație Recorder semnala o situație inedita, in comuna Pielești, Dolj. In timp ce primarul și executantul lucrarii susțineau ca rețeaua de canalizare a fost facuta ca la carte, șefa companiei locale de apa și canal a refuzat sa preia investiția. Aceasta acuza ca sistemul s-a defectat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele acțiunilor de control tehnic in trafic efectuate de Registrul Auto Roman in semestrul I din anul 2023 Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, in primele șase luni din anul 2023, 44.472 de vehicule, la nivelul intregii țari. In urma controalelor, inspectorii…

- Potrivit Registrului Auto Roman, in judetul Satu Mare au fost verificate, in primele 6 luni ale anului 2023 un numar de 1.339 vehicule. Dintre acestea, 50,49% prezentau diferite neconformitati tehnice sau legate de acte si 24 prezentau pericol iminent de accident. Din totalul autovehiculelor oprite,…

- Astazi a avut loc ședința de indata a Consiliului Local Carei deși nu toate proiectele de pe Ordinea de Zi erau de forța majora și maxima urgența. Ședința a avut loc intr-o sala mica pentru ca in Sala Festiva se fac pregatiri pentru organizarea unui bal de catre o fundație din Ungaria. Sala de ședința…

- Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucuresti, in data de 14 august 2023, raportul administratorilor și opinia auditorului cu privire la situațiile financiare interimare la data de 30.06.2023. Rezultatele, in acord cu planul de afaceri The Future Together elaborat pentru perioada 2023-2030,…

- Reprezentantii Primariei Valu lui Traian aduc la cunostinta cetatenilor ca pe DN se desfasoara lucrari de extindere si modernizare a retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare."Pe anumite tronsoane au fost constatate dejectii, ceea ce inseamna ca mai multe gospodarii deverseaza apa menajera…

- U.A.T. COMUNA CORBU reprezentata prin Primar Luminare Vasile, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONA RIVERANA MARII NEGRE, COMUNA CORBU, JUDETUL CONSTANTA, amplasat in comuna…

- Potrivit platformei Bacplus, media la care se face referire reprezinta media notelor tuturor elevilor din liceul respectiv. Elevii neprezentați sau eliminați din examen nu sunt luați in considerare. anul acesta, doar 5 medii de 10 au fost obținute la Bac 2023 in Capitala.In București, 5 candidați…

- Liderul PSD amenința cu declanșarea alegerilor anticipate in cazul in care liberalii vor parasi guvernarea in pragul șirului de alegeri din 2024. Totodata, liderul susține ca este exclusa o alianța cu AUR, afirmand intr-un interviu pentru Digi24 ca actualii colegi vor trebui sa gaseasca o formula.