Afganistan: Washingtonul "se opune cu fermitate" unui "guvern paralel"

Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a denuntat joi ancheta "nechibzuita" autorizata de Curtea Penala Internationala (CPI) pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii in Afganistan, inclusiv abuzuri comise de soldati americani, relateaza AFP."Este o actiune incredibila din partea…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a criticat astazi ancheta „nechibzuita” autorizata de Curtea Penala Internationala pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii (CPI) in Afganistan,...

- Liderii americani și europeni, începând cu Emmanuel Macron, și-au afișat divergențele sâmbata legate de o slabire a Occidentului și de tendința de repliere naționala sub Donald Trump, Washingtonul respingând critici considerate “exagerate” și care “nu reflecta…

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a declarat, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo.

- Statele Unite au obtinut un acord partial de o saptamana in Afganistan, in cadrul negocierilor pe care le poarta cu talibanii, a anuntat seful Pentagonului Mark Esper in cursul unei reuniuni a ministrilor Apararii NATO la Bruxelles, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedintele afgan Ashraf…

- Emisarul special american pentru reconciliere in Afganistan, Zalmay Khalilzad, i-a declarat presedintelui afgan Ashraf Ghani ca in discutiile sale cu talibanii nu s-au inregistrat progrese semnificative, transmite duminica dpa, citand un comunicat emis sambata seara de presedintia de la Kabul. Dupa…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a dat asigurari vineri ca Statele Unite vor "dezescaladarea" dupa moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis intr-un raid american la Bagdad, relateaza AFP. Seful diplomatiei americane a afirmat de asemenea la CNN ca generalul Soleimani pregatea in regiune…

- Presedintele afgan in exercitiu Ashraf Ghani a obtinut o majoritate absoluta in alegerile prezidentiale de la 28 septembrie in Afganistan, potrivit unor rezultate preliminare anuntate duminica, pe care principalul sau adversar, Abdullah Abdullah, a anuntat deje ca o contesta, relateaza AFP, citata…