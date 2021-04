Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a trimis inca doua bombardiere B-52 in Golf si a prelungit misiunea in regiune a portavionului USS Eisenhower pentru a proteja retragerea anuntata a fortelor coalitiei internationale din Afganistan, a indicat vineri purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, noteaza AFP.



Seful Pentagonului "a aprobat vineri cateva masuri aditionale", a declarat John Kirby in cursul unui briefing de presa.



USS Eisenhower va mai ramane in zona "pentru o vreme", in timp ce bombardierele B-52 "au ajuns acolo", a adaugat el.



Bombardierele…