- Statele Unite au evacuat 2.500 de cetateni americani de la Kabul in ultima saptamana si sunt pregatite sa lupte cu 'timpul si spatiul' pentru a continua evacuarile din Afganistan, au indicat sambata oficiali ai Pentagonului, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cu prilejul unui briefing de presa,…

- Armata americana a trimis trei elicoptere pentru a evacua 169 de americani care nu au putut ajunge la aeroportul din Kabul, a declarat vineri un oficial american. Trei aparate de zbor Chinook au parasit perimetrul securizat al aeroportului Hamid Karzai pentru a ajunge la un hotel din apropiere, The…

- Câtiva soldatii americani stationati pe aeroportul Hamid Karzai din Kabul au parasit incita complexului pentru a recupera mai multe persoane care urmeaza sa fie evacuate si care se gaseau "foarte aproape", a informat vineri Pentagonul, transmite AFP, potrivit Agerpres."În…

- Trupele americane care supravegheaza efortul de evacuare pe aeroportul din Kabul au tras in noaptea de marti spre miercuri mai multe focuri de arma pentru a tine sub control multimea, dar nu exista indicii ca cineva sa fi fost ranit sau ucis, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Pentagonului,…

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP.…

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați la Kabul pentru a asigura evacuarea unora dintre membrii personalului de la ambasada sa în Afganistan, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP.Aceștia se vor alatura celor aproximativ 650 de soldați americani…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a precizat joi ca atacurile aeriene au fost lansate in ultimele zile, in sprijinul fortelor de securitate afgane, dar nu a oferit detalii.Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a anunțat ca loviturile aeriene care au avut loc miercuri…