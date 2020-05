Statele Unite au condamnat "in termenii cei mai fermi" atacurile teroriste "ingrozitoare" comise marti in Afganistan, soldate cu 40 de morti, si a facut apel la guvern si la talibani sa colaboreze pentru a reinstaura pacea, informeaza AFP si Reuters. "In timpul lunii sacre a Ramadanului si cand COVID-19 ramane o amenintare, acest dublu atac este ingrozitor", a apreciat Mike Pompeo. "Poporul afgan merita un viitor fara teroare si procesul de pace in desfasurare continua sa reprezinte o oportunitate cruciala pentru ca afganii sa se adune si sa construiasca un front comun contra amenintarii terorismului".…