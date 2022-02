Afganistan – Se deschid universitățile Dupa ce s-au redeschis liceele, unde pot sa invețe numai baieții, in Afganistan se deschide maine, pe 2 februarie, și o parte dintre universitațile de stat. Cealalta parte, din cauza condițiilor climatice mai dure, se deschide pe 26 februarie. Unele universitați particulare s-au deschis deja. Unitațile de invațamant de aici s-au inchis dupa ce, in august, anul trecut, au revenit la putere talibanii. Anunțul cu privire la deschiderea universitaților a fost facut de ministrul pentru invatamantul superior din guvernul taliban, Shaikh Abdul Baqi Haqqani. Dar, acesta nu a precizat daca vor reveni la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatile publice din Afganistan vor fi redeschise in februarie, dupa ce au fost inchise de talibani in august, a anuntat duminica ministrul interimar al invatamantului superior taliban, Shaikh Abdul Baqi Haqqani, noteaza Reuters.

- Universitatile publice din Afganistan, inchise dupa ce talibanii au revenit la putere in august, vor fi redeschise in februarie, a anuntat duminica ministrul pentru invatamantul superior din guvernul taliban, fara a preciza daca studentelor li se va permite sa revina la cursuri, informeaza Reuters,…

- Amenda pentru incendierea vegetatiei in Delta este de pana la 6.000 de lei pentru persoanele fizice si de cel putin 25.000 de lei pentru persoanele juridice, a anunțat Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD). Anuntul vine dupa ce mai multe zone din apropierea orasului Sulina au fost…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a precizat in ce condiții școlile trec in sistem online. Unitațile de invațamant in care rata de vaccinare anti-Covid este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie vor trece in online.…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a precizat in ce condiții școlile trec in sistem online. Unitațile de invațamant in care rata de vaccinare anti-Covid este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie vor trece in online.…

- Talibanii au ordonat ca manechinele-femei din plastic, puse in vitrinele magazinelor, sa fie lasate fara capete pentru a nu deveni „idoli”! Talibanii considera ca manechinele ar putea ajunge sa fie idolatrizate de afgani, or idolatria e considerata in Coran un pacat capital. Prin urmare, noul Minister…

- Actorul Lou Cutell, cunoscut pentru rolurile din seriale de televiziune precum „Seinfeld” și „Grey’s Anatomy”, a incetat din viața, la varsta de 91 de ani. Foarte iubit de catre publicul american, actorul avea in spate o cariera de peste 60 de ani. Anunțul decesului a fost facut pe Facebook, de un prieten…

- O propunere legislativa, ce prevede angajarea unor asistenți sociali școlari, a fost avizata marți de Comisia pentru Invațamant din Camera Deputaților. Conform noilor prevederi, un asistent social va deservi un numar de cel mult 800 copii și va fi angajat de Centrul Județean de Resurse și Asistența…