- Doua ceremonii de investire prezidentiala concurente sunt prevazute luni in Afganistan - una pentru Ashraf Ghani, reales in septembrie, cealalta pentru Abdullah Abdullah, clasat al doilea - in timp ce Guvernul de la Kabul, slabit de aceste certuri, urmeaza sa negocieze in curand viitorul tarii cu talibanii,…

- Aproape 30 de persoane au fost ucise dupa ce o persoana neidentificate a deschis focul in timpul unei ceremonii la care au participat politicieni de top din capitala afgana, Kabul, potrivit BBC . Un barbat ranit este ajutat de medici pentru Directorul executiv Abdullah Abdullah a scapat nevatamat, dar…

- Fortele speciale afgane si fortele politiei sunt la fata locului", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi, conform Agerpres. Atacul a avut loc in timpul unei adunari la care era prezent un important lider politic afgan, Abdullah Abdullah, acesta reusind…

- Jens Stoltenberg a sosit sambata in Afganistan, inaintea ceremoniei de semnare a unui acord intre SUA si talibani la Doha, in Qatar, a comunicat Alianta, potrivit dpa citata de Agerpres. La Kabul, Stoltenberg va avea intalniri cu presedintele Ashraf Ghani si cu alti oficiali afgani.El va…

- Talibanii și Washingtonul sunt pe punctul de a semna în Qatar un acord istoric, dupa peste un an de negocieri, au afirmat marți surse concordante citate de AFP."Toate detaliile au fost finalizate și consiliul conducator (al talibanilor) a dat aprobarea sa echipei de negociatori talibani",…

- Emisarul special american pentru reconciliere in Afganistan, Zalmay Khalilzad, i-a declarat presedintelui afgan Ashraf Ghani ca in discutiile sale cu talibanii nu s-au inregistrat progrese semnificative, transmite duminica dpa, citand un comunicat emis sambata seara de presedintia de la Kabul. Dupa…

- Robert Abela a depus luni dupa-amiaza juramantul in functia prim-ministru al Maltei, preluandu-si mandatul in cadrul unei ceremonii desfasurate la Palatul Marelui Maestru din capitala Valletta, transmite DPA potrivit Agerpers Abela, un avocat in varsta de 42 de ani, a jurat sa respecte Constitutia…

- Leonard Dimian este oficial prefectul județului Buzau. Acesta a depus, astazi, juramantul, in cadrul ceremoniei de investitura ce a avut loc in Sala Filipescu a Consiliului Județean Buzau. Investirea s-a facut in sistem videoconferința, organizata de MAI. „Vreau sa mulțumesc primului ministru Ludovic…