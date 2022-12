Afganistan - Explicațiile talibanilor pentru interzicerea accesului femeilor în universități Administrația din Afganistan condusa de talibani a declarat joi ca a inchis universitațile pentru femei parțial din cauza faptului ca studentele nu au respectat interpretarea codului vestimentar islamic, intr-o decizie care a fost condamnata la nivel global, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un agent al serviciilor de informatii germane, suspectat ca a transmis informatii Rusiei, a fost arestat miercuri la Berlin, a anuntat joi parchetul federal, citat de France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca talibanii incearca sa le condamne pe femeile din Afganistan "la un viitor intunecat și fara oportunitați" prin interzicerea la universitați, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comitetul International Olimpic (CIO) i-a avertizat pe talibani, care conduc Afganistanul de aproape un an si jumatate, ca a le permite femeilor accesul in siguranta la practicile sportive reprezinta o conditie pentru reprezentarea tarii la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, relateaza L’Equipe,…

- Ambasada Pakistanului in Afganistan a fost atacata vineri cu focuri de arma, un membru al fortelor de securitate ale ambasadei fiind ranit in incident, au anuntat oficialii de la Kabul, scrie Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- In Romania s-au inregistrat peste 66.000 de victime ale violenței domestice numai in primele 9 luni ale acestui an, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Tratamentul aplicat de regimul taliban femeilor si fetelor din Afganistan ar putea fi considerat persecutie de gen si, prin urmare, o crima impotriva umanitatii, au apreciat vineri experti ai ONU, relateaza AFP, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- De la inceputul agresiunii ruse la scara larga, Forțele Armate ale Ucrainei au distrus de doua ori mai multe avioane rusești decat a pierdut URSS in cei 10 ani de razboi din Afganistan - potrivit comandantului-sef al armatei ucrainene, Valeri Zalujni, informeaza Rador. Fii la curent cu cele…

- Administrația pro-rusa din Herson a inceput constituirea apararii teritoriale a orașului, barbații ramași in oraș sunt chemați sa faca parte din ea, a informat astazi administrația regiunii Herson. Intre timp, soldații ruși se retrag din zona și, practic, urmaresc ca apararea sa fie asigurata de…