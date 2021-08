Prim-ministrul britanic Boris Johnson a convocat o reuniune guvernamentala de criza vineri dupa-amiaza pe tema situatiei din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street, relateaza AFP si Reuters. Aceasta reuniune intervine in contextul in care talibanii isi continua avansul in Afganistan si a doua zi dupa anuntul Londrei privind trimiterea a circa 600 de militari pentru a-i evacua pe cetatenii britanici din Afganistan. "Prim-ministrul convoaca o reuniune in aceasta dupa-amiaza pentru a discuta despre situatia din Afganistan", a spus purtatorul de cuvant, fara a furniza alte amanunte.…