Afganistan - "al doilea Saigon" al americanilor. Ce s-a întâmplat în urmă cu 46 de ani ​În fața ofensivei talibane care a cucerit rând pe rând marile orașe ale Afganistanului, puterile occidentale anunța evacuarea diplomatilor și civililor din Kabul a carui cucerire le va garanta talibanilor controlul total al țarii. &"Nimeni nu abandoneaza Afganistanul&", a declarat purtatorul de cuvânt al Pentagonului când a fost întrebat cum vor încerca autoritatile americane sa evite o paralela între evacuarea Kabulului si caderea Saigonului, din timpul razboiului din Vietnam.



​Pentagonul a anunțat ca va trimite în jur de 3.000 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa lupte grele, care au avut loc noaptea trecuta, talibanii au luat controlul asupra orașului Kandahar”, a declarat un oficial guvernamental pentru Reuters, dupa ce și militanții și-au anunțat victoria. „Kandahar este cucerit in totalitate. Mujahedinii au ajuns in Piata Martirilor din oras”, a…

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP.…

- Dupa retragerea trupelor americane, guvernul a ramas unul la unul cu adversarul inarmat – la fel ca acum 32 de ani, cand din Afganistan a plecat contingentul restrans al armatei sovietice. In ce masura se repeta istoria și ce traume a provocat razboiul, aflați in reportajul semnat de Filip Prokudin…

- Retragerea trupelor americane din Afganistan se va incheia "la sfarsitul lunii august", a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. "Ne asteptam ca retragerea sa fie finalizata pana la sfarsitul lunii august", a spus ea, dupa ce toate trupele americane si ale NATO…

- Statele Unite intentioneaza sa ii evacueze, inainte de retragerea completa a trupelor lor din Afganistan, pe afganii care au lucrat pentru fortele americane ca interpreti si care se tem de represalii, a transmis joi un inalt oficial, sub acoperirea anonimatului, relateaza AFP. Obiectivul acestei…

- Oficialii de la Washington au anunțat ca nu vor sta impasibili, in cazul in care Rusia va acționa din nou, militar, in Ucraina. Un acest scenariu ar atrage intervenția Statelor Unite ale Americii (SUA), care au pregatit ajutor militar pentru Kiev. Ajutor militar pregatit de Statele Unite ale Americii…

- Singura concluzie clara a oficialilor de la Washington in mult așteptatul raport care nu a fost inca dat publicitații este ca majoritatea obiectelor observate de piloții Marinei americane in ultimele decenii nu sunt aeronave testate de guvernul SUA, scrie New York Times. Serviciile de informații americane…

- Armata americana pregateste evacuarea translatorilor afgani care se tem pentru vietile lor, in timp ce retragerea fortelor americane din Afganistan are "un usor avans" fata de calendarul prevazut, potrivit unor inalti responsabili ai Pentagonului, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Recunoastem ca…