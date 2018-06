Afganistan: 19 poliţişti şi 17 militari afgani ucişi în atacuri ale talibanilor Nouasprezece politisti afgani au fost ucisi sambata in zori intr-un atac al talibanilor asupra unui post de politie din provincia Kunduz din nordul tarii, au anuntat responsabili locali citati de AFP si Xinhua. Alte cinci persoane au fost ranite in acelasi atac, care a fost revendicat de talibani si care s-a produs cu cateva ore inainte ca rebelii sa accepte un armistitiu temporar. Putin mai devreme, 17 militari au fost ucisi intr-un atac asupra bazei lor din provincia Herat (vest), au indicat responsabili locali. Talibanii au anuntat sambata incetarea focului timp de trei zile cu fortele afgane,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

