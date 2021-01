Afganistan: 14 soldaţi ucişi în explozia unei maşini-capcană Cel putin 14 soldati au fost ucisi in explozia unei masini-capcana in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a anuntat sambata un consilier local, citat de DPA.



Alti patru au fost raniti in incidentul ce a avut loc sambata dimineata in districtul Shrizad al provinciei, a adaugat consilierul Ajmal Omar.



Atacatorul sinucigas care conducea vehiculul a vizat o baza militara din district, potrivit lui Omar.



Intre timp, o sursa de securitate din provincie a confirmat atacul asupra bazei, fara a da alte detalii in acest moment.



Atacatorul sinucigas care conducea vehiculul a vizat o baza militara din district, potrivit lui Omar.

