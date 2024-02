AFCS Progresul Călărași Gară organizează pe 17 martie 2024, turneul caritabil de minifotbal CUPA PRIMĂVERII 2024! AFCS Progresul Calarași Gara anunța pe pagina s-a de socializare Facebook, ca organizeaza in data de 17 martie 2024 un turneu caritabil de minifotbal CUPA PRIMAVERII 2024, la categoria seniori, competiția urmand sa se desfașoare pe terenul sintetic din Calarași Gara, de la orele 10.00. Turneul de la Calarași Gara va fi in sprijinul Asociației Autism Campia Turzii, de aceea taxa de participare pentru fiecare echipa inscrisa, de 350 de lei și suma de bani care se va aduna in urna ce va fi pusa la teren, vor fi donate Asociației Autism Campia Turzii. La acest turneu vor participa 8 echipe imparțite… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

