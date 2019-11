Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef de cabinet al prim-ministrului maltez, Keith Schembri, a fost eliberat si acuzatiile impotriva lui au fost retrase, a declarat politia joi, potrivit cotidianului La Libre Belgique. Keith Schembri a fost arestat marti pentru interogatoriu in cadrul uciderii jurnalistei Daphne…

- Politistii care investigheaza uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia l-au interogat pe cel mai apropiat consilier al premierului Joseph Muscat in urma unor acuzatii ca ar fi pus la cale crima, potrivit unor surse apropiate de ancheta, relateaza The Guardian, Reuters si DPA.Acuzatiile…

- Omul de afaceri maltez arestat miercuri in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cautiune in cursul serii de joi, au declarat surse din politie, citate de Reuters. Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub supravegherea…

- Yorgen Fenech, un om de afaceri maltez, a fost arestat miercuri in ancheta cu privire la asasinarea in 2017 a jurnalistei de investigatie si blogger Daphne Caruana Galizia, relateaza AFP.”Noi am arestat un barbat in cadrul anchetei cu privire la uciderea lui Daphne Caruana Galizia", a declarat…

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters. Omul de afaceri Yorgen Fenech a fost retinut dupa ce politia…

- Poliția malteza l-a arestat in aceasta dimineața, la ora locala, 8.20, pe afaceristul Yorgen Fenech, proprietarul companiei „17 Black”. Fenech a fost interceptat de autoritațile statului maltez cand urcase la bordul iahtului „Gio”, care tocmai plecase de la țarmul insulei Portomaso, aflata la nord de…