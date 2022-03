Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 37 de ani a nascut opt copii, toți prin operații de cezariana, ultima intervenție chirurgicala fiind efectuata cu succes la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. Operația a fost efectuata de catre o echipa medicala, coordonata de catre dr. Cristian Țibea, șeful secției de obstetrica-ginecologie.…

- Un club din Timisoara, care functiona si pe timp de noapte, in ciuda restrictiilor, s-a transformat intr-un ring de box, in urma unui conflict dintre mai multi barbati. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arata ca barbatii implicati in conflict par mai intai sa dicute amical, insa foarte…

- Curtea de Apel Timisoara a dat sentinta definitiva in cazul blocului de pe strada Miorita din Timisoara, unde, in urma unei dezinsectii, doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat. Potrivit acestei sentinte, administratorul firmei Bistim Dera SRL, Ioan Sorin Buta, a fost condamnat la 6 ani si…

- Curtea de Apel Timisoara a dat sentinta definitiva in cazul blocului de pe strada Miorita din Timisoara, unde in urma unei dezinsectii doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat. Potrivit acestei sentinte, administratorul firmei Bistim Dera SRL, Ioan Sorin Buta, a fost condamnat la 6 ani si…

- Un adolescent de 17 ani a fost injunghiat, miercuri dimineata, in drum spre scoala, in zona Pietei 700 din Timisoara, in urma unei altercatii cu un alt baiat si cu o fata. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca “un baiat ar fi avut o altercatie cu un altul, iar o fata, probabil prietena unuia…

- A fost nevoie de poliție pentru a aplana un scandal izbucnit marți intre elevi la Liceul Teologic din Targu Jiu. Potrivit ISJ Gorj, doi elevi de clasa a VII-a și a VI-a au avut un conflict. Elevul mai mic și-a chemat tatal la școala, iar acesta a sunat la 112. Polițiștii au inceput cercetari la fața…

- O tanara de 19 ani a trimis 5 copii la spital. Mașina condusa de tanara de 19 ani, care circula pe centura Timișoarei, dinspre sensul giratoriu de la Giarmata catre sensul giratoriu de la Aeroport, a intrat in frontal intr-un autoturism, condus de un barbat de 42 de ani, care venea din sensul opus,…

- Un adolescent de 14 ani „inarmat și periculos” se ascunde de autoritațile din Texas, dupa ce ar fi impușcat mortal trei adolescenți latino-americani intr-un magazin dintr-o suburbie a orașului Dallas.