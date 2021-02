Stiri pe aceeasi tema

- Momente de groaza au avut loc recent intr-un parc din Hunedoara, acolo unde un baiat de 13 ani și-a vazut moartea cu ochii. Copilul a devenit victima furiei unui tata monstru, moment in care acesta a fost luat prin surprindere și izbit de pamant. Martorilor le-a stat inima in loc Tragedia s-a petrecut…

- Curtea de Apel București s-a pronunțat, in cursul saptamanii trecute, in cazul apelurilor formulate de milionarul prahovean Mihai Tufan și Parchetul de pe langa Tribunalul București fața de sentința pronunțata in luna octombrie de Tribunalul București, intr-un dosar de tentativa la omor. Omul…

- Vom acorda aceeasi atentie activitatii de control si in 2021 si speram sa avem o colaborare la fel de buna cu societatea civila, a declarat, joi, intr-o conferinta online, presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Anca Opre. …

- Romania este in criza, și lucrurile nu evolueaza inspre bine. Societatea romaneasca, in aceste zile, este divizata in raport cu vaccinarea anti-covid, iar mulți nu știu ce sa creada. Informațiile oferite publicului larg despre vaccin sunt puține. Nmarul celor care refuza vaccinarea sunt din ce in ce…

- Barbatul acuzat ca a lovit intentionat cu masina, pe o strada din Capitala, caruciorul in care se afla un copil a fost retinut, vineri seara, in dosarul in care se fac cercetari pentru tentativa de omor, potrivit news.ro. Politia Capitalei a anuntat ca barbatul a fost retjnut. Citește…

- Fostul sef al Politiei Locale Oradea, Paul Ladislau Kover, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de tentativa la omor. Acesta ar fi incercat sa se sinucida imediat dupa atac, insa a fost prins de politisti si internat. Agresorul și-a provocat 20 de rani cu cutitul cu care isi atacase…

- Scene șocante in public, in București! Un barbat a fost injunghiat, joi seara, pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei. Victima a fost dusa la spital, iar polițiștii il cauta pe agresor. Polițiștii Secției 12 Poliție au fost sesizați, prin apel la 112, ca un barbat a fost agresat, posibil…

- Un sofer care oprise neregulamentar, cu luminile de avarie aprinse, in zona Garii de Nord din Bucuresti este cercetat dupa ce a lovit un politist care initial i-a atras atentia sa elibereze zona unde oprise si care, ulterior, la refuzul soferului a vrut sa-l legitimeze pe acesta. Potrivit sindicatului…