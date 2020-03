Stiri pe aceeasi tema

- Programul de audienta la Politia Capitalei si sectiile de politie se suspenda, de miercuri pana la 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii acestui termen, in contextul masurilor instituite de tara noastra cu privire la limitarea efectelor noului tip de coronavirus (COVID-19), pentru reducerea riscurilor…

- Anuntul ca scolile si gradinitele se inchid de astazi, dar si teama raspandirii coronavirusului i-au determinat pe mai multi locuitori ai Capitalei sa ia cu asalt magazinele pentru a-si face provizii.

- Revolte - soldate cu cel putin un mort - au avut loc in weekend in patru inchisori italiene, dupa suspendarea vizitelor familiale, in cadrul masurilor luate in vederea opririi raspandirii epidemiei, au anuntat un sindicat al personalului penicetnciar si un ONG, reateaza AFP, potrivit news.ro.”In…

- O ancheta epidemiologica este in desfașurare la Guvern, dupa ce o femeie de 42 de ani din București a fost confirmata cu coronavirus. Se fac verificari cu privire la posibili contacți ai femeii, din randul personalului care desfașoara activitați in cladirea Palatului Victoria, transmite Realitatea PLUS.Autoritațile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca ar fi de acord cu inchiderea scolilor avand in vedere amenintarea privind noul coronavirus, insa precizeaza ca nu poate lua, la nivel local, decizii care sa contravina celor luate de autoritati la nivel national.

- Compania care deține berea Corona se confrunta cu cel mai slab trimestru din ultimii 10 ani, din cauza epidemiei cu noul coronavirus.Anheuser-Busch In Bev deține unele dintre cele mai cunoscute marci de bere din lume, intre care Budweiser, Stella Artois, Beck's și Corona.

- Este alerta in Capitala. Spitalul militar este prima unitate medicala din Romania care intra in carantina din cauza coronavirusului, anunța Romania TV.Un numar de 26 de persoane se afla in carantina, 2.077 de persoane sunt monitorizate la domiciliu, iar la Institutul „Matei Balș” se analizeaza…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca suma alocata de Guvern pentru bugetul municipiului Bucuresti nu are cum sa acopere toate nevoile si complexitatea problemelor din Capitala. "Am incercat, desi...