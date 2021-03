Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de clinici Dent Estet anunța o cifra de afaceri de 67 milioane lei inregistrata in 2020 in creștere cu 5% fața de aceeași perioada a anului anterior. Dent Estet, parte a grupului medical MedLife, iși pastreaza astfel poziția de lider detașat pe piața serviciilor stomatologice, in pofida crizei…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, dupa o intalnire informala a conducerii partidului, ca vor fi organizate alegeri preliminare in PSD pentru desemnarea candidatului la președinție. „Am facut o ruptura clara intre președintele partidului și candidat”, a spus liderul social-democrat. Afirmațiile…

- PSD a postat vineri pe Facebook o inregistrare video cu președintele Klaus Iohannis pe partie ca raspuns la afirmația premierului Florin Cițu din seara trecuta, care a susținut ca numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut pentru ca oamenii au fost la schi. Cetațeni romani, vaccinați…

- Dozele de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca, din lotul blocat joi-seara, 11 martie 2021, de la administrarea in Romania, au ajuns si in judetul Olt. Un barbat vaccinat cu o doza din acest lot a dezvaluit ce reactii a avut la scurt timp de la vaccinare. Barbatul care s-a vaccinat la centrul din…

- Premierul Florin Citu a criticat in termeni duri persoanele care militeaza impotriva vaccinarii si a impotriva purtarii mastii de protectie. Citu afirma ca aceste actiuni sunt de-a dreptul teroriste si se incearca subminarea autoritatii statului. DEMISIE in Ministerul Sanatații. A plecat fara sa ofere…

- Un deținut din Dolj, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru omor, a evadat vineri dimineața, au precizat surse pentru G4Media. Cetațeni romani, vaccinați cu doze din lotul Astra Zeneca ABV2856 interzis in Italia Barbatul, in varsta de 52 de ani, se afla internat, sub paza, in Spitalul Clinic…

- Acuzatii grave in cazul decesului doctorlului Benedek Istvan, primul medic din Romania care a facut un transplant de maduva la adulti. Familia acestuia acuza ca a fost legat de pat in spital. Familia doctorului hematolog Benedek Istvan vine cu acuzatii grave la adresa spitalului in care renumitul medic…

- Mii și mii de romani au fost vaccinați deja cu Astra Zeneca, lotul retras din Italia, inainte ca autoritațile sa decida suspendarea imunizarii cu acest produs. Oamenii au postat dovada pe diferite rețele de socializare. Ei ii contrazic astfel pe Florin Cițu, premierul Romaniei, Valeriu Gheorghița, presedintele…