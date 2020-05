Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a finalizat metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizata pentru pacientii critici cu COVID-19 din sectiile ATI. In prezent, exista trei aparate pentru tratarea cu plasma a pacientilor…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat ca ordinul de ministru prin care se stabilieste protocolul de recoltare de plasma umana de la pacientii vindecati de COVID-19 va fi semnat astazi, potrivit Mediafax. Tratamentul este inca in faza de studiu, la fel ca alte tipuri de tratament pentru…

- Potrivit ministrului Sanatații, se va semna Ordinul de Ministru prin care este stabilit protocolul de recoltare de plasma autoimuna de la pacientii vindecati de COVID-19. „Pentru plasmafereza trebuie doua protocoale, trebuie protocol de recoltare, pentru care deja este stabilit la INHT si dam Ordin…

- In cursul acestei dimineți, in Romania a ajuns inca un transport cu aproximativ 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, din acest transport, achiziționate de Romania, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta ca mai sunt doar putin peste 1.500 de teste pentru diagnosticarea cu Covid-19 in cele 7 centre de boli infectioase din tara, insa alte cateva mii urmeaza sa fie distribuite. In plus, li se recomanda celor care suspecteaza infectarea cu coronavirus…

- Ministerul Sanatatii monitorizeaza in permanenta situatia stocurilor de teste pentru diagnosticare moleculara Real Time PCR existente la nivel national, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Astfel, in prezent exista un numar de 1.524 teste pentru diagnosticare moleculara in cele 7 centre de boli…

- Așadar, conform datelor furnizate Ministerului Sanatații, pana in prezent, in cele cinci centre de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj Napoca, Constanța și Iași au fost lucrate 473 de teste pentru COVID-19. Dintre acestea doar trei teste au avut rezultat pozitiv, care au fost anunțate in…