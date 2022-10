Stiri pe aceeasi tema

- In ulimii ani, tot mai mulți romani au dat lovitura in afaceri. Ei bine, aici vorbim și despre Cristian și Cosmin, doi frați din Bihor care au dat lovitura in Romania cu o afacere inedita. Iata care este bautura care i-a ajutat sa se imbogațeasca!

- Gigi Becali este cunoscut pentru afacerile sale in continua dezvoltare, insa acesta nu se oprește aici. Omul de afaceri continua de bage bani grei intr-o alta afacere, dintr-un domeniul surpriza, total diferit fața de ce a ales pana acum. Care este afacerea cu care Gigi Becali vrea sa dea lovitura in…

- Inca de la inceputul pandemiei afacerile pe cont propriu au inceput sa explodeze. Mulți au ales sa se detașeze de ceea ce se intampla in mediul extern și așa cu pornit mici afaceri pe care le-au dezvoltat pe parcurs. Este și cazul Ioanei Anuței, o romanca care a facu bani chiar din propriul apartament.…

- Doi soți din Cluj au mizat pe popularitatea muștarului in Romania și au dat lovitura. Clujenii și-au deschis o afacere cu muștar facut din rețete proprii. Aceștia produc mai multe sortimente, iar unul dintre ele este muștarul negru, o varianta mai noncomformista, dar pe care ei o recomanda.

- Dupa ce s-a instalat razboiul, milioane de ucraineni au fost nevoiți sa fuga din țara de origine. Unii dintre aceștia au ales Romania, o parte dintre ei alegand sa iși deschida propriile afaceri chiar la noi. De la Cluj pana la Constanta, afacerile ucrainene sunt pe val. Așa a facut și un crainean care…

- Romania a demonstrat de nenumarate ori ca are potențialul de a se dezvolta, independent de multinaționale și marile corporații. Peste tot in Romania, mai ales acolo unde agricultura merge bine, exista mici antreprenori care reușesc sa faca minuni. Unii au demonstrat ca pot avea afaceri profitabile cu…

- Afacerea cu care un profesor da lovitura in Romania. Un cadru universitar și-a deschis un business unic, bazat pe plante exotice, și caștiga bani frumoși. Rata de succes a afacerilor cu fructe și legume a crescut dramatic, mai ales dupa declanșarea pandemiei de coronavirus. Oamenii au devenit tot mai…

- Oana Roman știe cum sa faca bani, iar vedeta a dat lovitura in Romania cu afacerea pe care și-a deschis-o chiar pe timp de pandemie. Aceasta și-a lansat un site de haine care are un succes uriaș, mai ales ca se ocupa de promovare pe pagina sa de Instagram. La aceasta afacere contribuie foarte mult și…