Aerul va deveni irespirabil în zilele următoare. Temperaturile resimțite vor ajunge la 45 de grade Celsius Este cod portocaliu de canicula in aproape toata țara. Valorile vor crește considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile resimțite vor ajunge chiar și la 45 de grade. Meteorologii spun ca de patru ani nu s-au mai inregistrat asemenea valori. Meteorologii ANM au emis doua avertizari, de tip cod galben și portocaliu, valabile in intervalul 23 […] The post Aerul va deveni irespirabil in zilele urmatoare. Temperaturile resimțite vor ajunge la 45 de grade Celsius appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

