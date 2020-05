Stiri pe aceeasi tema

- In invatamantul privat din Constanta este cuprins, la ora actuala, circa 1 din totalul populatiei scolare a judetului, in forme incepand de la gradinita si pana la studii universitare, incluzand scoli postliceale sau profesionale.Un sector puternic afectat de actuala pandemie, dar mai ales de restrictiile…

- Libertatea va prezinta alte firme care au caștigat bani publici in Serviciul Electronic de Achiziții Publice in contracte cu specificația “coronavirus”. Acestea au vandut dezinfectanți, consumabile ori au facut dezinfecții in prima saptamana a lunii aprilie.Firmele care au facut afaceri cu statul strict…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit societatii Digital Tehno Plus SRL contractul "Verificare si intretinere sisteme electronice de securitate si detectie la incendiildquo;. Valoarea contractului este de 65.823 lei.Mijloacele tehnice destinate apararii impotriva…

- In ultima sedinta de Guvern, din data de 2 aprilie 2020, a fost aprobata hotararea privind inscrierea unui imobil situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale…

- (foto: Pexels) 45 de jurnaliști din Constanța au semnat o scrisoare deschisa adresata mai multor instituții ale statului, prin care cer informații corecte și la timp referitoare la epidemia de coronavirus. Cerințele jurnaliștilor constanțeni vin in contextul in care Guvernul Romaniei și Grupul pentru…

- Al patrulea avion cu romani repatriati din Italia a aterizat pe Aeroportul "Mihail Kogalniceanu" Constanta, in aceasta seara, la ora 20.20.Aeronava cu pasageri a decolat din Venetia."Odata ajunsi in Romania, vor parcurge traseul epidemiologic stabilit inca de la primul avion sosit pe AIMK Constanta.…

- Siobhan Parkinson (foto: Captura Vimeo) Siobhan Parkinson este una dintre cele mai cunoscute, mai apreciate si mai publicate scriitoare contemporane ale Irlandei. Nascuta in 1954, cu o licenta obtinuta la celebra universitate Trinity College din Dublin si cu un doctorat in literatura despre poezia lui…

- Aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta va investi 12 milioane lei, fara TVA, pentru cresterea sigurantei traficului de pasageri, dupa ce Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, a aprobat miercuri nota de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii…