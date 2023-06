Aeroportul Internaţional Maramureş are un nou director

Rocada pe posturi la Aeroportul International Maramures intre directorul general (managerul) Dorin Buda, caruia i-a expirat mandatul, si directorul compartimentului dezvoltare al aeroportului, Ionut Caraba. Locul lui Dorin Buda a fost luat de catre Ionuț Caraba, care pana mai ieri a fost directorul de dezvoltare al aeroportului din Tauții Magherauș. Ionuț Caraba a fost, printre altele, șef IT la cei de la Tarom, iar la inceputul lui 2021 era numit diretor de dezvoltare al acestui aeroport. Pentru acest an conducerea aeroportului amintit are planuri mari. Deja avem o creștere semnificativa a numarului…