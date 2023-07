Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost conamndat inițial pe fondul cauzei la 4 ani de inchisoare cu executare, acum, procurorii Direcției Naționale Anticorupție cer o pedeapsa mult mai grea pentru fostul director adjunct al APIA – Bogdan Dumitru Dumitrașcu. A fost prins in flagrant in timp ce incasa prima tranșa de șpaga,…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus luni ca antrenamentelor pilotilor ucraineni pe aeronavele F16, in Romania, vor incepe la sfarsitul acestei veri si va fi un proiect care va tine foarte mult. „Interesul meu este sa avem un proiect bine pregatit, solid, cu instructor foarte performanti si sa avem aici…

- ” Romanii folosesc din ce in ce mai mult aeroporturile mai mici din tara. Este concluzia celor mai recente date prezentate de agentia de turism online Vola.ro, care a analizat situatia de pe aeroporturile din Romania in 2023, principalele destinatii spre care se zboara, dar si costurile biletelor de…

- Aeroportul International Brasov-Ghimbav a fost inaugurat in urma cu nici doua saptamani, dar deja au aparut probleme mari in activitatea acestuia. Principala este legata de programul foarte scurt, de doar 12 ore, de la 7.00 la 19.00. Din cauza acestui program limitat, se inregistreaza situatii in care,…

- Telekom Mobile ofera acces la 5G Nelimitat atat la cartela, cat și la abonament; In acest moment, tehnologia 5G este disponibila in București și in alte 10 orașe. Telekom Mobile ofera acces la tehnologia 5G in București (inclusiv Otopeni) și in alte zece orașe (Brașov, inclusivPoiana Brașov, Sibiu,…

- Doi lemuri nascuti in captivitate sunt cele mai noi atractii ale Gradinii zoologice care se afla in Parcul Memorial "Constantin Stere" de la Bucov, cele doua exemplare fiind aduse de la Sibiu. Directorul adjunct al Parcului Bucov, Alina Ene, a declarat, pentru Agerpres, ca cei doi lemuri se numesc Oreo…

- Carmen Iohannis, soția președintelui Romaniei, ar urma sa iși susțina cursurile și luni, in ziua in care majoritatea cadrelor didactice se vor afla in greva. Aceasta preda limba engleza la Colegiul Național „Gheorghe Lazar” din Sibiu.Directorul instituției de invațamant, Gabriel Negrea, susține ca…

- De la jumatatea lunii iulie, aeroportul din Brașov va fi oficial operațional. Documentația acestuia a fost publicata de ROMATSA. Documentația a fost publicata la data de 5 mai, urmand a intra oficial in vigoare la data de 15 iunie 2023. Potrivit BoardingPass, documentul publicat de ROMATSA conține 39…