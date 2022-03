Aeroportul din orașul Vinnița a fost complet distrus ca urmare a atacului din partea Rusiei. Potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, forțele militare ruse au atacat obiectul strategic cu 8 rachete. Video of the burning airport near #Vinnitsa pic.twitter.com/MVCNK7kFVT — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022 In urma atacurilor cu rachete din Vinița – unde a fost distrus aeroportul – un depozit a luat foc, iar o cladire administrativa a fost parțial distrusa. ❗️As a result of rocket fire in #Vinnitsa region, a warehouse caught fire and an administrative building was partially destroyed One…