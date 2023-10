Operațiunile de zbor pe Aeroportul din Hamburg au fost oprite astazi, dupa ce autoritațile au primit o amenințare serioasa cu un atac asupra unui avion care efectua zborul Teheran-Hamburg. Potrivit informațiilor furnizate de publicația Bild, autoritațile se confrunta cu un moment de criza, pe masura ce investigheaza amenințarea și iau masuri de securitate stricte, relateaza Dcnews.ro. […] The post Aeroportul din Hamburg a suspendat toate zborurile din cauza unei amenințari de atac cu bomba appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .