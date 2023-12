Stiri pe aceeasi tema

- Un avion privat a iesit, miercuri, de pe pista in timpul aterizarii si a ramas blocat in iarba, fapt ce a dus la inchiderea „momentana” a traficului aerian pe Aeroportul International din Geneva, Elveția, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Nu au fost inregistrati raniti, echipele sunt in curs de interventie",…

- Un Airbus A320 in proprietatea companiei aeriene britanice Easyjet a fost implicat intr-o situație de urgența la granița dintre Germania și Elveția. Aflat intr-un zbor de la Nisa catre Geneva, avionul a confruntat turbulențe severe, ceea ce a determinat piloții sa renunțe la prima incercare de aterizare.…

- Pe DN 72 Targoviste Ploiesti, in zona localitatii Sacuieni, judetul Dambovita, a avut loc un accident rutier, potrivit Centrului INFOTRAFIC. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72 Targoviste Ploiesti, in zona localitatii Sacuieni, judetul Dambovita, a…

- Mai mulți luptatori de sumo care incercau sa ajunga la o competiție organizata pe o insula japoneza nu au fost primiți in avion din cauza greutații lor. Incidentul s-a produs la doua zboruri, iar compania aeriana a fost nevoita sa organizeze o cursa suplimentara. Citește și: Atac terorist in Bruxelles:…

- Meciul dintre echipele feminine ale cluburilor PSG si Reims, din etapa a patra a D1 feminin francez a fost oprit sambata din cauza artificiilor si a petardelor aruncate pe teren, scrie news.ro. La sase zile dupa oprirea meciului de Ligue 1 dintre Montpellier si Clermont, un meci de fotbal…

- Toate operațiunile de zbor de pe Aeroportul Luton din Londra au fost suspendate pana la ora 12:00 de astazi, ca urmare a unui incendiu major care a izbucnit in parcarea terminalului. Incidentul a avut un impact asupra mai multor zboruri, inclusiv cele operate de Wizz Air intre București și Londra Luton,…

- Traficul rutier este blocat pe un sens de mers in apropierea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj. Un accident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc in urma cu puțin timp. Doua vehicule s-au ciocnit. In zona se intervine pentru eliberarea șoselei.