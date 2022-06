Aeroflot, presată de sancţiunile occidentale, vrea să atragă 3 miliarde de dolari, printr-o emisiune de acţiuni urgentă Aeroflot, care este controlata de statul rus, a declarat ca, in cadrul adunarii sale anuale, actionarii au aprobat emiterea a 5,42 miliarde de actiuni noi, care ar putea fi cumparate la un pret de 34,29 ruble. La inceputul anului numarul de pasageri era deja cu o treime mai mic fata de nivelurile anterioare pandemiei de coronavirus, iar compania a fost grav lovita de sanctiunile occidentale ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, declansata pe 24 februarie. Avand odata ambitii de a deveni o companie aeriana lider la nivel mondial, acum se afla in prima linie a ceea ce presedintele Vladimir Putin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

