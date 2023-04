Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul romanesc este zguduit de o veste teribila. Partida CS Mioveni – Dinamo, disputata pe 15 aprilie 2022, se afla sub ancheta, dupa ce s-au pariat sume mari pe acordarea unui cartonaș galben pana in minutul 25, ceea ce s-a și intamplat. Steliano Filip a fost cel care a fost avertizat dupa ce a…

- Poliția, procuratura și FRF investigheaza o potențiala frauda pentru caștiguri ilicite din pariuri, petrecuta in play-out-ul Ligii 1 din sezonul trecut, la meciul CS Mioveni - Dinamo 2-0. Principalul eveniment anchetat este legat de acordarea de cartonașe galbene in startul partidei, iar principalul…

- Laurențiu Corbu, fost jucator la Dinamo și actual fotbalist la CSA Steaua, prefațeaza derby-ul din play-off-ul Ligii 2, intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor. CSA Steaua - Dinamo se joaca marți, 18 aprilie, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și…

- In manșa tur a barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal feminin care s-a disputat, sambata, la Pitești, Romania a invins Portugalia, scor 35-20 (19-12), informeaza Gazeta Sporturilor. In urma acestui succes categoric, tricolorele au devenit favorite la calificare. Partida retur…

- Mircea Cenan, zis RJ, liderul informal al galeriei U Cluj, a fost dus la Poliție cu mandat de aducere, in cazul plangerii depuse impotriva lui de președintele CFR 1907, Cristi Balaj, inainte de derby-ul din 20 octombrie 2022.Balaj spune ca a fost amenințat și a facut plangere. Clujust scrie ca Cenan…

- Fotbalistul echipei Manchester City, Kyle Walker, risca sa fie anchetat de politie dupa ce a fost vazut aratandu-si organele genitale intr-un bar, in weekendul trecut, informeaza The Sun. Walker, in varsta de 32 de ani, care este casatorit, se afla intr-un bar cu prietenii, duminica, dupa ce echipa…

- CS Mioveni și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 26 din SuperLiga. Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul giuleștenilor, a dat vina pe ghinion și pe arbitraj. Adrian Mutu, dupa CS Mioveni - Rapid 0-0: „Am fost dezavantajați clar de arbitraj!” „Voi egalul il numiți pas greșit... azi am dominat…

- „Leii din Banat” au anuntat un nou transfer in timp ce meciul alb-violetilor cu Dinamo era la inceput. Nord-macedoneanul Adem Mekic a semnat cu SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara si a si intrat azi, in esecul oarecum neasteptat, scor 71-77, pe terenul bucurestenilor. Este a treia infrangere consecutiva…