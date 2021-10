Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui „U” Cuj se bucura de revenirea favoriților pe teren popriu la urmatorul meci disputat pe teren propriu. Echipa antrenata de Erik Lincar se va bucura din nou de avantajul propriului teren și beneficiaza de un gazon nou. Universitatea Cluj revine pe Cluj Arena dupa mai…

- Un an interdicție pe stadioanele din Romania și amenzi pentru toți suporterii implicați joi in altercația din apropierea stadionului „Dan Paltinișanu”. Jandarmii timișoreni i-au identificat pe toți cei care au luat parte la scandal.

- Bataie intre suporteri, in apropierea stadionului Dan Paltinișanu, joi seara. Fanii lui Poli și cei ai lui Dinamo s-au incaierat inaintea meciului pe care cainii urmau sa-l dispute cu Ripensia. Jandarmii au ridicat șase persoane pentru verificari.

- Un conflict izbucnit joi seara langa stadionul „Dan Paltinișanu” din Timișoara in timpul unui meci de fotbal i-a facut pe jandarmi sa intervina. Șase persoane au fost reținute. In apropierea stadionului „Dan Paltinișanu” a avut loc un conflict intre doua grupuri de suporteri ai Poli Timișoara și Dinamo,…

- CS SCM Timisoara a invins-o pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 33-10 (7-3), miercuri, in deplasare, intr-un meci restant din etapa a 8-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Banatenii au obtinut si punctul bonus ofensiv dupa ce au marcat cinci eseuri, revenind astfel pe podium. In clasament, pe primul…

- Sezonul 2021-2022 al Ligii a 2-a incepe sambata 31 iulie. In ediția de anul acesta au luat startul 20 de echipe, care se lupta pentru cele patru locuri care duc in prima liga, fie direct, fie prin baraj. Formatul Ligii a 2-a presupune ca in sezonul regular sa se joace doar un tur. Pe baza clasamentului,…

- Ediția 2021/2022 a Ligii 2 debuteaza la data de 31 iulie 2021 și va avea la start 20 de echipe, printre ele si timisorenele Ripensia si Politehnica. Daca trupa in galben-rosu incepe pe teren propriu, alb-violetii debuteaza in deplasare. Echipele participante vor juca fiecare cu fiecare o singura data…

- Universitatea Cluj a invins-o cu 3-0 pe SCM Zalau, in penultimul meci amical dinaintea startului oficial in noul sezon de Liga 2. Fostul dinamovist Andrei Blejdea (25 de ani) a fost laudat de antrenorul Erik Lincar (42 de ani). Vlad Moraru, Albert Voinea și Andrei Blejdea au marcat cele trei goluri…