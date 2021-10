Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Trandafir și Maria Speranța au luptat impotriva a doua echipe de temut la Jocul de Amuleta din ediția 14 a sezonului 4 Asia Express. Mihai & Elwira Petre, Zarug & Lorelei le-au facut cursa mai grea celor doua concurente, care au ajuns in punctul in care sa declare "razboi".

- In ediția 14 din sezonul 4 Asia Express, Zarug și Lorelei au primit o pedeapsa pentru ca au ajuns ultimii in Cursa pentru Ultima Șansa, insa concurentul nu s-a dat prea repede batut și a incercat sa o pacaleasca pe Irina Fodor.

- Zarug a trecut prin momente de panica in timpul unei probe din Asia Express, asta pentru ca a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce i-a facut rau și a fost nevoit sa ia o pauza. Așadar, concurenții sunt nevoiți sa suporte temperaturi ridicate și sa parcurga tot traseul.

- Ediția de duminica seara, Asia Express sezonul 4 , a fost una plina de provocari pentru concurenți. Tensiunile și presiunea și-au pus amprenta asupra concurenților din Asia Express. Mihai Petre nu s-a mai putut abține și a țipat la Elwira, gest care a surprins celelalte echipe. Primele echipe care…

- Zarug, coechipierul lui Lorelei Bratu, a ajuns ”asistenta TV” la Asia Express! Concurentul a facut deliciul colegilor lui, asta pentru ca in cadrul unei probe, Zarug i-a ajutat pe ceilalți concurenți cu punerea unor obiecte pe o tava, marturisind cu umor ca și-a dorit mereu sa fie ”asistenta” TV.

- Concurenții s-au bucurat in prima ediție a sezonului 4 din Asia Express de primul autostop, prima misiune, dar și de o "lupta" in ulei. Dupa ce au trecut toate probele, cele noua echipe au intrat in posesia rucsacelor și au plecat pentru a continua cursa.

- Ediția a șaptea a emisiunii Splash! Vedete la apa a ajuns la final, iar juriul a ales care dintre concurenți va merge in marea finala. Concurentul pe care jurații l-au ales invingatorul ediției din aceasta seara este o tanara mama care a reușit sa faca performanța in cadrul competiției de la Antena…

- Numaratoarea inversa pentru premiera sezonului 4 Asia Express a inceput. Marea premiera va avea loc sambata, pe 18 septembrie, de la 20:00. Experiența celui mai dur reality-show a inceput cu provocari inca din momentul in care vedetele și-au pregatit bagajele pentru cursa vieții lor, dat fiind ca toți…