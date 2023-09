Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in premiera in optimile de finala ale turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, vineri, la New York, dupa ce a produs o surpriza, prin victoria in fata kazahei Elena Ribakina, cu 6-3, 6-7 (6/8), 6-4.

- Actrița Otilia Panainte a fost selectata in distribuția musicalului For Tonight, care va avea premiera pe 5 septembrie la Adelphi Theatre, pe West End, la Londra. Romanca va juca alaturi de Amy Di Bartolomeo (musicalul Six) și Charlie Clapham (serialul Hollyoaks), in regia lui Nick Evans (musicalul…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) a lansat in dezbatere publica Pachetul de informații pentru competiția Centre de Excelența CoE2023 din cadrul Programului 5.6 – Provocari, 5.6.1 Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategica, din Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare…

- Din cauza numarului foarte mare de accesari, inscrierea persoanelor fizice in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local se desfașoara intr-un ritm mai lent. Pana la ora 11 s-au inscris peste 600 de persoane fizice in cadrul programului prin intermediul aplicației.…

- In 2023 se implinesc 20 de ani de la demararea Programului de Ajutorare a Regiunii Autonome Tibet. Incepand din anul 2003, un numar de 11.751 de voluntari au intrat in Tibet pentru servicii de voluntariat in domenii precum gestionare sociala, educație, sanatate, agricultura, hidrologie, eradicarea saraciei…

- Rocco, fiul Madonnei si al regizorului Guy Ritchie, se afla la Bucuresti, unde a participat la SAGA festival, care a avut loc in weekend.Conform cancan.ro, tanarul in varsta de 22 de ani, a fost vazut in compania Elenei Chiriac, fosta finalista Survivor Romania 2022, parand fermecat de aceasta. Sursa…

- Alte doua școli din Timișoara iși vor intampina elevii in toamna cu facilitați sportive imbunatațite. Programul „Sportul pentru toți” 2023 și-a ales caștigatorii acestui an: Școala Gimnaziala nr. 21 „Vincențiu Babeș” și Școala Gimnaziala nr. 27. Fundația Comunitara Timișoara impreuna cu Decathlon Romania…

- Dupa 10 ani de la demascarea programului PRISM, SUA s-au dovedit a fi in continuare un adevarat imperiu al hackerilor. Agenții secreți americani nu au incetat supravegherea altor țari prin noi proiecte, precum Irritant Horn, CamberDADA, MYSTIC și Stellar Wind, a menționat vineri purtatorul de cuvant…