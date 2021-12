Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Pistol, directorul Centrului Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile (CNSCBT), a fost numita in funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații, iar decizia a fost publicata joi seara, 30 decembrie, in Monitorul Oficial . „DECIZIE pentru numirea doamnei Adriana Pistol…

- Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei cu 100 de milioane de lei pentru continuarea proiectelor finantate prin PNDL, etapele I si II, se arata intr-un comunicat al Executivului.

- Guvernul se intruneste, miercuri, de la ora 17,30, in a doua sedinta din aceasta saptamana. Pe ordinea de zi figureaza un proiect de hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru Ministerul Dezvoltarii,…

- „La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a alocat, in sedinta de astazi, 1.029.189.000 lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru 3.057 de unitati administrativ-teritoriale.Fondurile au fost alocate la solicitarea Consiliilor Judetene si a autoritatilor…

- Guvernul a aprobat, vineri, alocarea a 476,5 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru acoperirea unor cheltuieli in 105 unitati administrativ-teritoriale. “Hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul…

- Transportul public de calatori din municipiile Iasi, Targu Mures, Tulcea si din judetul Neamt se va desfasura in conditii moderne, prietenoase cu mediul, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA , a procedurii de atribuire a achizitiei publice…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat ca Viorel Dinu, consilier evaluare – examinare in cadrul Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei – Serviciul Corp Control, a fost retinut, miercuri, de procurori, intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita, a informat DNA, informeaza…

- Premierul Florin Citu a decis, vineri, constituirea Comitetului interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului national de redresare si rezilienta, organism interministerial cu rol consultativ, fara personalitate juridica, a carui conducere va fi asigurata de prim-ministru…