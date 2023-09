Adrian Volintiru, fost director general al Romgaz, a fost numit director Energie în cadrul Chimcomplex, pentru patru ani ”Chimcomplex, principalul producator si furnizor de substante chimice vitale din regiune, anunta consolidarea echipei de conducere cu trei profesionisti, cu experienta vasta in conducerea companiilor multinationale din industrii cheie”, transmite compania. Chimcomplex are o capitalizare de 5,94 miliarde lei. ”Adrian Constantin Volintiru preia functia de Director Energie pentru un mandat de 4 ani. Cu o cariera profesionala extinsa dl. Volintiru a detinut anterior pozitia de CEO la Romgaz si a ocupat diverse roluri de conducere in organizatii precum Hidroelectrica, Posta Romana si Rompetrol dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

